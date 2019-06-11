حفل معايده لمقيمات مركز التأهيل الشامل بجازان

جازان - فضة عطيف

استقبل القسم النسائي بمركز التأهيل الشامل بجازان صباح أمس منسوبات القسم النسائي لجمعيه رأف لتنمية الأسرية حيث تم تفعيل برنامج المعايدة(فرحة عيد٢) لمقيمات المركز.

وتعد هذه الزيارة من ضمن البرامج المقدمة للمقيمات خلال عيد الفطر والتى تهدف الى دمج المقيمات في المجتمع الخارجي ومشاركتهم فرحة العيد وادخال الفرح والسعادة الى نفوسهم .

وفي ختام الزياره تقدمت رئيسه القسم النسائي الاستاذه حليم شحار بالشكر والثناء لمنسوبات الجمعيه على ماقدموه للمقيمات سائلين الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .