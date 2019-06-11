احدث الأخبار

سعود السويلم يغادر رئاسة النصر نهائياً
أبرز المواد
 “التجارة” : غرامة 100 ألف ريال والسجن والتشهير لصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالأحساء
المنطقة الشرقية
 أمطار على محافظة بارق
منطقة عسير
 نادي الفروسية يطلق سباقات الخيل للمصيف بالطائف يومي الجمعة والسبت القادمين
منطقة مكة المكرمة
 وفاة مواطن غرقاً في استراحة برفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 حفل معايده لمقيمات مركز التأهيل الشامل بجازان
منطقة جازان
 “الدكتور مشاري العصيمي” وكيلاً لجامعة الأمير سطام للشؤون التعليمية والأكاديمية
مجتمع المناطق
 “التجارة” تضبط 12 عامل مخالف بالقصيم يتاجرون بملابس الحاويات الخيرية وبحوزتهم 50 ألف قطعة
أبرز المواد
 فعاليات وسام البادية يستقطب الزوار والمصطافين
منطقة الباحة
 الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير جامعة حفرالباطن
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان
أبرز المواد
 الحريري: كل بيت في ⁧‫لبنان‬⁩ لديه من يعمل في ⁧السعودية‬⁩ ودول الخليج .. وتمنيت تراجع “باسيل” عن كلامه بأسرع من ذلك
أبرز المواد
سعود السويلم يغادر رئاسة النصر نهائياً

سعود السويلم يغادر رئاسة النصر نهائياً

أبرز المواد
“التجارة” : غرامة 100 ألف ريال والسجن والتشهير لصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالأحساء

“التجارة” : غرامة 100 ألف ريال والسجن والتشهير لصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالأحساء

المنطقة الشرقية
أمطار على محافظة بارق

أمطار على محافظة بارق

منطقة عسير
نادي الفروسية يطلق سباقات الخيل للمصيف بالطائف يومي الجمعة والسبت القادمين

نادي الفروسية يطلق سباقات الخيل للمصيف بالطائف يومي الجمعة والسبت القادمين

منطقة مكة المكرمة

وفاة مواطن غرقاً في استراحة برفحاء

وفاة مواطن غرقاً في استراحة برفحاء
http://almnatiq.net/?p=739597
المناطق - خالد الضبيبي

أوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد / فهد بن الاسمر العنزي انه في تمام الساعة ( ٥٣ : ١٥ ) من هذا اليوم الثلاثاء ٨ / ١٠ / ١٤٤٠هـ تبلغ مركز التحكم والتوجيه بادارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن حادث انقاذ وفور الانتقال للموقع تبين ان الحادث عباره عن سقوط شخص في مسبح باستراحه بحي الورود تم اخراجه من قبل الدفاع المدني و نقله الى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الاحمر توفي لاحقا نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة مع خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفي وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
وأكد العنزي في تصريحه على أهمية اخذ كافة الاحتياطات الضرورية عند السباحة سواء في الاندية او الاستراحات ونحوه والتي تتضمن وجود اشخاص مؤهلين في اعمال الانقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة والتأكد من توفر اطواق النجاة وكافة التجهيزات اللازمة متمنيا السلامة للجميع .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الاستخبارات العامة

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الاستخبارات العامة
نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد

نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد
مصادرة ١٦٦ كيلو حلويات منتهية الصلاحيه في طريف

مصادرة ١٦٦ كيلو حلويات منتهية الصلاحيه في طريف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*