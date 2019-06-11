وفاة مواطن غرقاً في استراحة برفحاء

المناطق - خالد الضبيبي

أوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد / فهد بن الاسمر العنزي انه في تمام الساعة ( ٥٣ : ١٥ ) من هذا اليوم الثلاثاء ٨ / ١٠ / ١٤٤٠هـ تبلغ مركز التحكم والتوجيه بادارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن حادث انقاذ وفور الانتقال للموقع تبين ان الحادث عباره عن سقوط شخص في مسبح باستراحه بحي الورود تم اخراجه من قبل الدفاع المدني و نقله الى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الاحمر توفي لاحقا نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة مع خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفي وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

وأكد العنزي في تصريحه على أهمية اخذ كافة الاحتياطات الضرورية عند السباحة سواء في الاندية او الاستراحات ونحوه والتي تتضمن وجود اشخاص مؤهلين في اعمال الانقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة والتأكد من توفر اطواق النجاة وكافة التجهيزات اللازمة متمنيا السلامة للجميع .