نادي الفروسية يطلق سباقات الخيل للمصيف بالطائف يومي الجمعة والسبت القادمين

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يقيم نادي الفروسية يومي الجمعة والسبت القادمين حفل سباق الخيل الأول والثاني ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ، وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.

ويتكون حفل السباق الأول عصر يوم الجمعة من سبعة أشواط الشوط الأول : إنتاج السعودية للخيل لم تربح “إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, والشوط الثاني : إنتاج السعودية للخيل لم تربح “أربع سنوات إلى خمس سنوات” ومسافته 1200متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, أما الشوط الثالث : إنتاج السعودية لجميع الدرجات “إنتاج أربع سنوات فأكثر” ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال, والشوط الرابع : إنتاج السعودية لجميع الدرجات “إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال.

ويأتي الشوط الخامس : على مساهمة نادي الفروسية “جميع الدرجات ـ مستورد ثلاث سنوات فاكثر” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ريال, أما الشوط السادس : إنتاج السعودية لجميع الدرجات “إنتاج أربع سنوات فأكثر” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال, والشوط السابع : على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات “إنتاج أربع سنوات” ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال.

أما حفل السباق الثاني فسيقام عصر يوم السبت على كأس نادي الفروسية للمصيف ،ويتكون من سبعة أشواط , الشوط الأول : إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح “فرس إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, والشوط الثاني : إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح “إنتاج سنتين” ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال, أما الشوط الثالث : إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح

“إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 ألف ريال, والشوط الرابع : على جائزة نادي الفروسية التقديرية

لجميع الدرجات “فرس مستورد ثلاث سنوات فأكثر” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 110 ألف ريال.

فيما يأتي الشوط الخامس على : إنتاج السعودية وربحت من 1 إلى 3 فوز “إنتاج 4 سنوات”، ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 90 ألف ريال, ويأتي الشوط السادس : على كأس نادي الفروسية للمصيف لجميع الدرجات “إنتاج أربع سنوات فأكثر”، ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 120 ألف ريال, أما الشوط السابع هو : إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح “إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 80 الف ريال.