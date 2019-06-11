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سعود السويلم يغادر رئاسة النصر نهائياً

سعود السويلم يغادر رئاسة النصر نهائياً

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سعود السويلم يغادر رئاسة النصر نهائياً

سعود السويلم يغادر رئاسة النصر نهائياً
http://almnatiq.net/?p=739610
المناطق - الرياض

انتهت الفترة المحددة من قبل الهيئة العامة للرياضة، لتقديم الراغبين في رئاسة عدداً من الأندية السعودية ملفاتهم الانتخابية، بحلول الساعة الـ10:00 من مساء اليوم الثلاثاء، بتقدم 16 مترشحاً لـ12 نادياً ، فيما لم يتقدم أي مترشح لرئاسة نادي النصر.

وترشح كل من أنمار الحائلي (الاتحاد)، سعد العفالق (الفتح)، فهد المدلج (الفيصلي)، فهد بن نافل وموسى الموسى (الهلال)، خالد الدبل (الاتفاق)، أحمد الصائغ (الأهلي)، فهد المطوع وخالد السيف ومنصور العشاب ويوسف التويجري (الرائد)، ومساعد الزامل (القادسية)، وخالد البلطان (الشباب)، وناصر الهويدي (الباطن)، وحمود العوفي (أحد)، سلطان أزهر (الوحدة).

وكانت اللجان المكلفة من قبل هيئة الرياضة بالإشراف على الانتخابات، قد بدأت أعمالها داخل مقرات الأندية منذ الأحد الماضي، وبدأت الحركة هادئة داخل الأندية في اليوم الأول لاستقبال طلبات مرشحين الرئاسة وعضوية المجالس والناخبين.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ عن مفاجأة كبيرة، اليوم الثلاثاء، بأن سعود السويلم لن يترشح لرئاسة نادي النصر نهائيًا، وسيكتفي بما قدمه ويغادر الرياضة عامة.

وأوضحت الصحيفة، أن باب الترشيح سيفتح مجدد لاستقبال مرشحين جدد لنادي النصر.

وأغلق باب الترشح لانتخابات الأندية السعودية، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة، دون تقدم أي شخص، بأوراق ترشحه رسميًا لرئاسة النصر.

وأنهت الهيئة العامة للرياضة، فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين للأندية المحترفة، وفتحت باب الانتخابات رسميًا، يوم الأحد الماضي، الموافق 9 يونيو 2019، لاختيار مجالس إدارات جديدة، وحتى 11 من نفس الشهر.

وعلى الرغم من التأكيدات، على ترشح سعود آل سويلم، لرئاسة نادي النصر، وفوزه بالتزكية، لوجود إجماع من الجميع عليه، إلا أن الرجل الذي قاد العالمي، إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ، لم يقدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات.

ودار تساؤل عن الذي سيحدث في النصر، بعد عدم وجود أي مرشح لرئاسة النادي، وهل انتهت فرصة آل سويلم، في تولي المنصب؟

ولكن الإجابة عن هذا السؤال، حددتها اللائحة الأساسية الجديدة للأندية، والتي أقرَّها سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، خلال الأسبوع الماضي.

* مدة أخرى

يحق للجنة الانتخابات، أن تفتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة الأندية، التي لم يتقدم لها أي شخص، لمدة أخرى، تحدد لاحقًا.

* تكليف الهيئة

وفي حال لم يترشح أحد أيضًا، في المدة الثانية للانتخابات، فإن الهيئة العامة للرياضة، سيكون لها الحق، بتمديد مدة تكليف آخر إدارة، لعام آخر، أو تعيين مجلس جديد، لمدة سنة أيضًا.

وبالتالي، فإن آل سويلم، يمكنه أن يتقدم بأوراق ترشحه في المدة الثانية للانتخابات، أو أن يتم تمديد فترة تكليفه من الهيئة العامة للرياضة، لمدة عام واحد فقط.

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