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وزير الثقافة يعين أحمد الملا وزينب الخضيري وبسمة الخريجي لإدارة ثلاث مبادرات ثقافية

وزير الثقافة يعين أحمد الملا وزينب الخضيري وبسمة الخريجي لإدارة ثلاث مبادرات ثقافية
http://almnatiq.net/?p=739614
المناطق - واس

أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قرارات بتعيين كل من الأستاذ أحمد الملا، والدكتورة زينب الخضيري، والشيف بسمة الخريجي ليتولون إدارة ثلاثاً من مبادرات وزارة الثقافة، حيث تم تعيين أحمد الملا رئيساً لمبادرة الأرشيف الوطني للأفلام، والدكتور زينب الخضيري رئيسة لمبادرة برنامج التفرغ الثقافي، فيما ستتولى الشيف بسمة الخريجي مسؤولية إدارة مبادرة مهرجان الطهي الوطني.
وسيتولى مركز الأرشيف الوطني للأفلام مسؤولية الحفاظ على الأفلام السعودية وصيانتها باعتبارها مكوناً من مكونات الذاكرة الوطنية، وسجلاً إبداعياً لإنجازات صنّاع الأفلام السعوديين منذ نحو ستين عاماً، وذلك وفق أحدث تقنيات الأرشفة المستخدمة في المراكز الدولية المشابهة.
ويعد الأستاذ أحمد الملا من أهم القيادات في مجال صناعة الأفلام السعودية، وقد عُرف بتأسيسه وإدارته لمهرجان “أفلام السعودية” منذ عام 2008م الذي أصبح من أهم المنصات السينمائية الخليجية.
فيما يركز برنامج التفرغ الثقافي على تفريغ المبدع السعودي لإنجاز مشروعه الثقافي أيًا كان نوعه “رواية، كتاب، فيلم، مقطوعة موسيقية.. وغيرها”. وسيتم تحديد أسماء المبدعين الذين نالوا حق التفريغ وفق ضوابط تتعلق بجدية مشروعه ومدى إضافته لرصيد الثقافة السعودية.
وقد تم اختيار الدكتورة زينب الخضيري لإدارة البرنامج عطفاً على خبراتها في المجال الثقافي السعودي، ومسيرتها في التأليف التي توجتها بعدة إصدارات ناجحة مثل “خاصرة الضوء”.
في حين ستضع الشيف بسمة الخريجي خبرتها ونجاحاتها لخدمة مهرجان الطهي الوطني الذي سيظهر بشكل سنوي وسيقدم فعاليات تهدف إلى التعريف بالمأكولات السعودية ودلالاتها الثقافية.
وستكون الخريجي مسؤولة عن تطوير هذا المجال من المهرجان، مستندة على تجربة عريضة ومميزة في فنون الطهي السعودي.
وتأتي التعيينات الجديدة في سياق سعي وزارة الثقافة لبناء المنظومة التي ستدير القطاع الثقافي السعودي التي تم تضم كفاءات وطنية مشهود لها بالتميز والنجاح.

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