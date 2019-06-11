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أمير مكة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

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المنطقة الشرقية

أمير مكة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير مكة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=739617
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، والذي هنأ سموه بعيد الفطر المبارك.
واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على أعمال النيابة في المنطقة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها للتوسع في الفروع على مستوى محافظات المنطقة، كما جرت مناقشة سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة.

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