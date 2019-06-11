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أنباء عن انقطاع الكهرباء في أحياء بالرياض.. ومخاوف من تكرار سيناريو انقطاع الجنوب

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أنباء عن انقطاع الكهرباء في أحياء بالرياض.. ومخاوف من تكرار سيناريو انقطاع الجنوب

أنباء عن انقطاع الكهرباء في أحياء بالرياض.. ومخاوف من تكرار سيناريو انقطاع الجنوب
http://almnatiq.net/?p=739620
المناطق.. إسلام داوود

نشر الكاتب الصحفي محمد الأحيدب، تغريدة قبل قليل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحدث فيها عن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في أحد أحياء العاصمة الرياض.
ووفقا للأحيدب فقد انقطع التيار الكهربائي، عن حي التعاون بالرياض منذ ساعة، فيما يمتنع موظفوا البلاغات بشركة الكهرباء عن إبلاغهم بموعد عودة التيار حيث لا يعلمون كم سيدوم الانقطاع.
وحذر الأحيدب، من تكرار تجربة انقطاع التيار بجازان ونجران موجها انتقاده لشركة الكهرباء السعودية، التي لا تتعامل مع المشاكل في حينها ما يتسبب في تفاقمها وانقطاع التيار بعد ذلك لساعات طويلة كما حدث في مناطق الجنوب.
يذكر أن مناطق في جنوب المملكة شهدت قبل أسابيع انقطاعا طويلا للتيار الكهربائي شمل مناطق واسعة بالجنوب، وتسبب في حالات ازدحام مروري وتكدس أمام محطات التزود بالوقود.
بدورها اعتذرت شركة الكهرباء الانقطاع وأرجعته إلى سقوط بعض أعمدة الضغط الكهرباء وتقطع خطوط الكهرباء نتيجة التقلبات الجوية، وتعهدت بحل المشكلة سريعا وتعويض المتضررين.

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