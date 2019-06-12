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“الحج والعمرة” و “الجمارك” توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

“الحج والعمرة” و “الجمارك” توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
http://almnatiq.net/?p=739639
المناطق - واس

وقعت وزارة الحج والعمرة اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، والتي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.
وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقعها مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسني السليماني، ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن حسين الزبيدي، في مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، البحرين، وتحقق ركيزتين أساسيتين في خدمة ضيوف الرحمن وهما: تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ مع توفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معاير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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