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الخميس انطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى

الخميس انطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى

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الخميس انطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى

الخميس انطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى
http://almnatiq.net/?p=739645
المناطق-الباحة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، تشهد منطقة الباحة يوم الخميس ١٠-١٠ انطلاقة مهرجان الورد في نسخته الأولى بالمنطقة، والذي تنظمه أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة القرى بالتعاون مع المنفذ مؤسسة “افنان الجنوب” تحت اشراف محافظة القرى، بمنتزه الثروة الوطني بمحافظة القرى.

وأوضح محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان، محافظة القرى الجهه المشرفة على المهرجان، بإن مهرجان الورود والذي يُعد الأول من نوعه بمنطقة الباحة، لقي دعم وتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة، والذي دائماً يوجه ـ حفظة الله، بالإهتمام والتنويع في الفعاليات المختلفة التي تستهدف زوار ومصطافي المنطقة، وأيضاً توجيهات سموه في تعزيز الهوية الزراعية بمنطقة الباحة.

من جانبه منفذ مهرجان الورود المهندس عبدالله العلي مالك مؤسسة أفنان الجنوب أوضح في تصريح لوسائل الإعلام : بإن المهرجان سينطلق في نسخته الأولى، غداً الخميس العاشر من شوال الجاري ويستمر قرابة 14 يوم، مشيراً بإن المهرجان سيكون إضافة مختلفة وتنويع في الفعاليات بالمنطقة ويُعطي جانب جمالي جاذب للسياح عن الزهور بمختلف أنواعها والورد ومستخلصاتها من عطور ومنتجات مختلفة.

وأوضح “العلي” بإن المهرجان سينطلق بتظافر جهود عدد من الشركاء والجهات الحكومية بدأ من إمارة المنطقة ممثلة في محافظة القرى وأمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية القرى وعدد من الجهات الأخرى، وقال: سيشهد المهرجان اطول سجادة ورود يتم تنفيذها بمنطقة الباحة بطول قرابة 1500م ، كما سيشهد المهرجان مشاركة عدد من العارضين ، والذين سيقدمون عروض منوعة من الورد والزهور المختلفة ومنتجاتها من العطور وخلافها طيلة أيام المهرجان.

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