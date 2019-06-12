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عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض

عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض
http://almnatiq.net/?p=739649
المناطق - الرياض

عادة ما يرتبط الشعر الأبيض بتقدم العمر، إلا أن بعض العادات اليومية، التي لا ينتبه إليها كثيرون، قد تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.

ويقدم الكثير من الأشخاص على اتباع عادات معينة، دون أن يدركوا مدى تأثيرها وقدرتها على تسريع ظهور الشيب، منها:

1- عدم الاهتمام بالتغذية السليمة: نقص الميلانين هو المسبب الرئيس لظهور الشعر الأبيض، لذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة الميلانين بالجسم، مثل السلمون والحبوب الكاملة والجزر والخضروات.

ويؤدي نقص فيتامين “د” بالجسم إلى ظهور الشعر الأبيض، ويمكن الحصول عليه من خلال عليه من خلال التعرض للشمس، وتناول بعض الأطعمة مثل السلمون والسردين، التونة، المحار، صفار البيض، وعيش الغراب.

كما تسبب الأطعمة الدسمة خللا في هرمونات الجسم، والتي لها دور كبير في تغير لون الشعر.

2- التعرض للمواد الكيمياوية: من أكثر العادات الخاطئة التي تسهم في ظهور الشعر الأبيض مبكرا هي كثرة التعرض للمواد الكيماوية.

وتشمل هذه المواد، المنظفات المستخدمة في المنزل، ومستحضرات تعطير الجو، والمبيدات الحشرية، وكذلك مستحضرات الشعر، مثل الشامبو والصبغة وأنواع الصابون الكيميائي.

كما أن التلوث الناتج عن العوامل الخارجية مثل عوادم السيارات والأدخنة التي تسبب تلوث الهواء، يمكن أن تساهم في سرعة شيخوخة الشعر، وفق ما ذكر موقع “ويب طب”.

3- الإجهاد والضغط النفسي: يمكن ملاحظة أن الأشخاص المعرضين للإجهاد والضغط النفسي بشكل كبير هم الأكثر إصابة بالشعر الأبيض في مرحلة عمرية مبكرة.

ويرافق الإجهاد التدخين، الذي يسبب تلف خلايا الميلانين وانخفاض نسبته بالجسم.

4- عدم الاهتمام بنظافة فروة الرأس: ينصح دائما بالحفاظ على نظافة فروة الرأس وصحتها، لتجنب انسداد مسام الشعر وتراكم الدهون والأوساخ بها.

وللوقاية من هذه المشكلة، يشدد الخبراء على ضرورة تناول المزيد من مضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والشاي الأخضر والسمك، بالإضافة إلى تجنب المواد الكيماوية قدر المستطاع، ومحاولة الإقلاع عن التدخين، بالنسبة للمدخنين.

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