احدث الأخبار

رابطة دوري المحترفين تعلن موعد انطلاق منافسات موسم 2019-2020
أبرز المواد
 آل فريان : المملكة اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض
أبرز المواد
 الخميس انطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى
منطقة الباحة
 الاتحاد الدولي للاتصالات يختار المملكة لإدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية
أبرز المواد
 “الحج والعمرة” و “الجمارك” توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
أبرز المواد
 مؤسسة الملك خالد بن عبدالعزيز تطلق هويتها الجديدة
أبرز المواد
 السودان.. “الحرية والتغيير” تعلن تعليق العصيان المدني
أبرز المواد
 بالفيديو.. شقيق أمير قطر يتعرض لضرب مبرح في تركيا
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية
أبرز المواد
 أنباء عن انقطاع الكهرباء في أحياء بالرياض.. ومخاوف من تكرار سيناريو انقطاع الجنوب
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
رابطة دوري المحترفين تعلن موعد انطلاق منافسات موسم 2019-2020

رابطة دوري المحترفين تعلن موعد انطلاق منافسات موسم 2019-2020

أبرز المواد
آل فريان : المملكة اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

آل فريان : المملكة اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

أبرز المواد
عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض

عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض

أبرز المواد
الخميس انطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى

الخميس انطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى

منطقة الباحة

رابطة دوري المحترفين تعلن موعد انطلاق منافسات موسم 2019-2020

رابطة دوري المحترفين تعلن موعد انطلاق منافسات موسم 2019-2020
http://almnatiq.net/?p=739655
المناطق - واس

أعلنت اليوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.
وحددت الرابطة يوم الـ 22 من شهر أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، ويوم الـ20 من أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
يذكر أن فريق النصر توج بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2018-2019 عقب تحقيقه 70 نقطة في صدارة الترتيب .

روابط ذات صلة

آل فريان : المملكة اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

آل فريان : المملكة اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض

عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض
الاتحاد الدولي للاتصالات يختار المملكة لإدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية

الاتحاد الدولي للاتصالات يختار المملكة لإدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*