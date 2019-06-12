أعلنت اليوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.
وحددت الرابطة يوم الـ 22 من شهر أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، ويوم الـ20 من أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
يذكر أن فريق النصر توج بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2018-2019 عقب تحقيقه 70 نقطة في صدارة الترتيب .
رابطة دوري المحترفين تعلن موعد انطلاق منافسات موسم 2019-2020
أعلنت اليوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.
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