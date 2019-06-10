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“كهرباء نجران” تؤكد فصل التيار 7 ساعات عن منشآت تجارية

“كهرباء نجران” تؤكد فصل التيار 7 ساعات عن منشآت تجارية

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“كهرباء نجران” تؤكد فصل التيار 7 ساعات عن منشآت تجارية

“كهرباء نجران” تؤكد فصل التيار 7 ساعات عن منشآت تجارية
http://almnatiq.net/?p=739664
المناطق - نجران

أكد مدير كهرباء منطقة نجران المهندس علي عطيف صحة ماتم تداوله عن قطع الخدمة الكهربائية عن بعض المنشآت التجارية اليوم (الأربعاء) لمدة سبع ساعات، موضحاً وجود محاولات لتلافي الانقطاع خصوصا عن المنشآت المهمة التي تلامس احتياجات المواطن مثل الصيدليات.
وذكر آل عطيف وفقا لـ«عكاظ» ، أن العمل قائم على إعادة إصلاح أبراج النقل الخاصة بربط محطات نجران بالمحطة الرئيسية بالشقيق، على الرغم من وعورة الوصول لمكان البرج.

وأبدى أصحاب المحال التجارية تخوفهم من الانقطاع خصوصا التي تتطلب وجود ثلاجات التبريد.

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