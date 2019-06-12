“المدير الإعلامي بنادي النصر” يكشف سبب رحيل “آل سويلم” عن رئاسة النادي.. ويوجه رسالة للجماهير!

قال المدير الإعلامي بنادي النصر عبدالله زنان، أن رئيس النادي المكلف سعود آل سويلم لن يخوض سباق انتخابات النادي، موضحاً أن سبب هذا القرار هو ظروفه الخاصة.

ونشر “بن زنان” سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” بدأها قائلا: “أبو فهد مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكراً وإنجازاً، عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البداية ولكنك كنت جبلاً لم يهتز، رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولا تهتم لنفسك”.

وتابع: “اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط، وجهزت بيئة النصر إدارياً وفنياً ومالياً ووضعت النصر في الطريق الصحيح، وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة، نعم هناك ألم لرحيلك ولكن من يعرفك يعلم تماماً أنك رجل ضحيت بإنجازك لأجل النصر”.

ووجه حديثه لجماهير النادي قائلا: “جماهير النصر، أعلم ما تشعرون به ولكن للنصر رجال، وسيظل أبو فهد داعماً كبيراً للنصر ورجاله بالمال والفكر، نصركم بحاجة ماسة لتكاتفكم الآن أكثر مما سبق، وشكر الشامخ أول الواجبات، فالوفاء لا يتجزأ والمبادئ لا تقتص، كل من خدم النصر يستحق الشكر فكيف برجل وضع النصر في المقدمة”.

وأنهى تغريداته قائلاً: “لا يمكن أن نقول عن رحيل الشامخ إلا قدر الله وماشاء فعل، الشامخ أتى للنصر وهو شامخ فعلاً ورحل عن النصر وهو شامخ مع ناديه، ظروفه الخاصة التي منعته لن تمنعه من دعم النصر والوقوف معه، وسيبقى الشامخ اسم على مسمى، وسيبقى النصر الشمس التي لا تغيب”.