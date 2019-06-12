كتلة غامضة تحير العلماء أسفل “أكبر حفرة في النظام الشمسي”

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عثر علماء على كتلة غامضة من المواد أسفل فوهة (حفرة امتدادها 1931 كم) على سطح القمر.

ويُقال إن حوض القطب الجنوبي-أيتكين على الجانب البعيد من القمر، هو أكبر حفرة في النظام الشمسي ويمتد على عمق عدة أميال.

ووجدت الدراسة الجديدة أن المواد التي رًصدت مؤخرا تُثقل قاع الحوض، بأكثر من نصف ميل.

ويعتقد العلماء أن الرواسب غير العادية الموجودة أسفل الحفرة، يمكن أن تحتوي على معدن من الكويكب المسؤول عن ظهورها.

قال بيتر ب.جيمس، من كلية الآداب والعلوم في جامعة “بايلور”: “تخيل أخذ كومة من المعدن، أكبر بخمس مرات من جزيرة هاواي الكبيرة، ودفنها تحت السطح، هذه هي تقريبا كمية الكتلة غير المتوقعة التي اكتشفناها”.