تحذير عاجل من سفارة المملكة في اليونان لـ “المواطنين”

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حذرت سفارة المملكة لدى اليونان، المواطنين والمواطنات القادمين إلى الدولة بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرة ميكونوس وجزيرة سانتوريني.

وقالت السفارة خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بـ “تويتر” : إنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في ميكونوس ومنطقة وسط البلد (أثينا) والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قبل لصوص محترفين.