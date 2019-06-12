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برعاية وكيل الأمارة وحضور أمين عسير

بلدية بلقرن تُطلق فعاليات صيف بلقرن

بلدية بلقرن تُطلق فعاليات صيف بلقرن
http://almnatiq.net/?p=739690
المناطق_بلقرن

أطلق وكيل أمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده بحضور أمين عسير الدكتور وليد الحميدي , اليوم فعاليات صيف بلقرن وذاك ضمن فعاليات صيف عسير لهذا العام تحت شعار مرحباً ألف في عسير .
وكان في استقبالهم لدى وصلوهم مقر الحفل بالساحة الشعبية للاحتفالات بسبت العلاية محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن حامد ورئيس البلدية المهندس عبدالله بن دلبوح.
جاء ذلك خلال حفل خطابي نظمته بلدية بلقرن تخلله أهازيج شعبية وأبوريت وطني وعروض مرئية وسط حضور من أهالي وزار محافظة بلقرن .
وأكد رئيس بلدية بلقرن المهندس عبدالله بن دلبوح أنه كان للبلدية السبق في تفعيل مبادرة حسن الوفادة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة وتعمدت بأن تكون انطلاق فعاليات صيف عسير لهذا العام من بوابة عسير الشمالية .
مقدم شكره وتقدير لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وأمين عسير ونائب رئيس مجلس التنمية السياحية الدكتور وليد الحميدي على ما تحظى به بلدية بلقرن من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لكل ما له علاقة بإنسان ومكان بلقرن .

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