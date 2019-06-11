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أهالي طريف: شوارعنا حفر ومستنقعات والبلدية توضح الأسباب وتعد بالحلول

أهالي طريف: شوارعنا حفر ومستنقعات والبلدية توضح الأسباب وتعد بالحلول
http://almnatiq.net/?p=739698
المناطق_خالد الضبيبي
في محافظة طريف شمال المملكة العديد من الشوارع في حالة سيئة بسبب كثرة الحفريات الموجودة والمنتشرة فيها فما أن تردم حفرة من أجل أعمال الصرف الصحي حتى تتلوها حفرة للكهرباء فحفرة أخرى للمياه وأخرى لشركة الاتصالات
غاب التنسيق بين هذه الجهة الخدمية وبين تلك والضحية في النهاية هو المواطن الذي اصبحت الشوارع تشكل له مصيده وتتسبب في اعطال مركبته.
معاناة يعيشها اهالي المحافظة منذ سنوات ما ان يتم الانتهاء من هذه المشاريع يحدث هبوط في طبقت الأسفلت ثم تتحول الى حفر و مستنقعات تتجمع فيها المياة وتزداد هذه المعاناة خاصة في وقت تساقط الامطار .
المواطن هلال الطرفاوي من سكان حي الورود قال اصبحت الحفر والمستنقعات في شوارع الحي تشكل اذى علينا بالرغم من ان الحي من الأحياء الجديده ومع ذلك اصبح المنظر مزعج .
اما طلال عيد يروي معاناته مع حفر الشوارع في حي الفيصلية وامام منزله خاصة وجود حفره كبيره تتحول الى مستنقع في كل مره تقوم البلديه بردمها وبعد فتره تعود كما كانت مطالباً الجهات ذات العلاقه بايجاد حلول نهائيه لمعاناه لها سنوات بدون حلول .
كذلك المواطن محمد الرويلي من سكان حي اليرموك فقد ذكر ان الحي تحول الى مصيده للمركبات ومستنقعات خاصة وقت هطول الامطار ودائما ما تتكون الحفر بعد ان تنتهي مشاريع التمديدات في الحي يحصل هبوط في الأسفلت وتشققات تتحول الى حفر والمعاناه مستمره ولا نعلم الى متى .
ولكي نعرف ماهي الأسباب وماهي الحلول لهذه المشكله التي نشاهدها في احياء المحافظه
توجهنا بتساؤلات الأهالي لإدارة العلاقات العامه في بلدية طريف ووكان الرد بأن المحافظه مقبلة على تنمية شاملة بخصوص مشاريع البنية التحتية ومن الطبيعي ان تكون الاعمال في كافة الاحياء وبكثرة من عدة جهات وسيتم معالجة كافة الاحياء بعد الانتهاء من المشاريع .
اما فيما يتعلق بالحفريات العشوائية سيئة الردم وبعد تنفيذ المشاريع – بلدية محافظة طريف تتابع مع كافة الجهات الخدمية بالعمل وفق خطط منظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل مقاولي المشاريع الجاري تنفيذها ووضع برامج زمنية لسفلتة ماتم حفره بما يتوافق مع المواصفات والشروط الفنية .
بالإضافة للعمل بموجبها عند اصدار الفسوحات لاعمال حفريات الخدمات، وضرورة تعاقد الجهات الخدمية مع مختبرات الجودة .
والبلديه تعمل بهذه الاجراءات ، وتؤكد ستكون لها الاثر في الحد من ظاهرة تعدد الحفريات .
مطالبة تعاون المواطنين مع الجهات بالحد من ظاهرة تسرب المياة وعمل مصارف خاصه لصرف المياه داخلي المنازل وربطها بمشاريع الصرف الصحي وعدم خروجها لشارع .
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