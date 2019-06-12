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إمارة عسير تعلن الإغلاق الاحترازي المؤقت لبعض المواقع بمنتزه الملك عبدالعزيز

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مع بدء الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع موسم صيف السودة..

إمارة عسير تعلن الإغلاق الاحترازي المؤقت لبعض المواقع بمنتزه الملك عبدالعزيز

إمارة عسير تعلن الإغلاق الاحترازي المؤقت لبعض المواقع بمنتزه الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=739699
المناطق_عسير

تنطلق الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع الفعاليات المصاحبة لموسم صيف السودة والذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن مبادرة مواسم السعودية 2019م؛ وهي المبادرة التجريبية لهذا العام وتضم 12 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أنه وكأحد الإجراءات الإحترازية التي تهدف لتحقيق السلامة والأمان لمرتادي وزائري منتزهات السودة؛ فقد شرعت الإمارة في الإغلاق المحدود لبعض المواقع بمنتزة الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوماً اعتباراً من الأحد 13 شوال وحتى نهاية شهر ذي القعدة المقبل؛ حيث تنطلق أعمال الانشاءات والصيانة والتجهيزات لمواقع فعاليات موسم صيف السودة لهذا العام.

وأوضح إبن دوسري أن موسم صيف السودة سيقام خلال شهر ذو الحجة 1440هـ الموافق لشهر أغسطس 2019م؛ مشيراً إلى أن إجمالي المساحة التي ستغلق مؤقتاً تقرب من 2.25 كيلو متر مربع، مع إتاحة كامل المواقع الآخرى والمنتزهات لتبقى مفتوحة للزوار.


ودعا المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير الجميع إلى التعاون في سبيل إنجاح الأعمال الميدانية استعداداً لإطلاق صيف السودة؛ مقدماً الاعتذار؛ والشكر لضيوف المنطقة وزوارها وأهاليها الكرام على تعاونهم.

يشار إلى أن موسم السودة سيصاحبه فعاليات متنوعة؛ رياضية؛ وترفيهية؛ وثقافية؛ وموسيقية، ويأتي أعتماد موسم السودة ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به منتزهات السودة في عسير من مقومات طبيعية خلابة بين جمال غابات السودة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة؛ وإضافة لمقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية، فإن جبل السودة يُعد أعلى نقطة فوق سطح البحر في المملكة.

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