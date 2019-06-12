النصر بطل الدوري الاستثنائي بلا مرشح !

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استغربت جماهير نادي النصر السعودي من عدم تقّدم اي مرشح لرئاسة النادي في الموسم القادم وذلك بعدما حطت جُل أملها في سعود آل سويلم رئيس النادي الذي رفض أن يرشح نفسه لرئاسة الموسم القادم مكتفيًا بما قدمه هذا الموسم.

واقيمت مساء أمس الجمعية العمومية لاستقبال المرشحين اللذين يرغبون في رئاسة النصر ولكن الشارع نصراوي فوجئ بعدم تقدم احد المرشحين بالإضافة إلى رفض سعود آل سويلم ترأس النصر لعام قادم .

وقد حقق سعود آل سويلم مع النصر لقب بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد المنافسة مع الغريم التقليدي الهلال حيث حققوه في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن هيئة الرياضة ستتم اعادة فتح باب الترشح مرة اخرى يوم الاحد المقبل لعدم تقّدم اي مرشح لرئاسة النصر .