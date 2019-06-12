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التحالف يطالب الأمم المتحدة بتفسير حول تقديمها سيارات للمتمردين الحوثيين

التحالف يطالب الأمم المتحدة بتفسير حول تقديمها سيارات للمتمردين الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=739723
المناطق-الرياض

طالب التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، بتفسير من الأمم المتحدة حول تقديمها سيارات للمتمردين الحوثيين.
وقدمت الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي أكثر من 20 سيارة دفع رباعي تحت عنوان “جهود نزع الألغام”.
وشوهدت السيارة التي قدمتها الأمم المتحدة تشارك في العرض العسكري لمليشيا الحوثيين في الحديدة.
وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن مليشيا الحوثي مستمرة بزرع الألغام في مضيق باب المندب.
وذكر التحالف، أن المليشيا زرعت عشرات الآلاف من الألغام في الداخل المدني إضافة إلى ألغام بحرية تشبه ألغام إيران.

 

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