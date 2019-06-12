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مدير جامعة القصيم يتفقد مبنى كلية العلوم والآداب للبنات ببريدة

مدير جامعة القصيم يتفقد مبنى كلية العلوم والآداب للبنات ببريدة

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مدير جامعة القصيم يتفقد مبنى كلية العلوم والآداب للبنات ببريدة

مدير جامعة القصيم يتفقد مبنى كلية العلوم والآداب للبنات ببريدة
http://almnatiq.net/?p=739735
المناطق_القصيم

تفقد معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 / 10/ 1440هـ، جاهزية المبنى الجديد لكلية العلوم والآداب للبنات للأقسام الأدبية بمدينة بريدة، والذي يتسع لأكثر من 1500 طالب وطالبة، رافق معاليه سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، وأعضاء مجلس الهيئة العليا للمشاريع بالجامعة.

وبدأت الزيارة الميدانية بجولة على مرافق المبنى، والاطلاع على جاهزيته، بعد ذلك عقدت الهيئة العليا للمشاريع اجتماعها الدوري برئاسة معالي مدير الجامعة، تم خلال الاجتماع عرض عدد من الموضوعات الهامة وسبل معالجتها، كما أقر خلال الاجتماع تخصيص ثلث المبنى لطالبات كلية المجتمع، فيما سيكون ثلثي المبنى المتبقية خاص بطالبات كلية العلوم والآداب. 

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