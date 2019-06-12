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“أوبر” تقدم خدمات “التاكسي الطائر” في أستراليا بدءا من 2023

“أوبر” تقدم خدمات “التاكسي الطائر” في أستراليا بدءا من 2023
http://almnatiq.net/?p=739754
المناطق_وكالات

أعلنت شركة “أوبر” اليوم الأربعاء أنها تعتزم بدء تقديم خدمات “التاكسي الطائر الكهربائي” في مدينة ملبورن الأسترالية بدءا من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء إنها ستقوم برحلات تجريبية في المدينة العام المقبل وستنضم ملبورن بذلك إلى مدينتي دالاس ولوس أنجليس الأمريكيتين في تقديم تلك الخدمات.

وتشمل منظومة التاكسي الجوي نماذج لمركبات نقل حسب الطلب معتمدة على تقنيات التعلم الآلي، مع محاكاة إدارة الملاحة الجوية عالية الكثافة على ارتفاعات منخفضة، حسب قناة الحرة الأمريكية.

وحصلت الشركة مؤخرا على تصريح من قبل هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية لاختبار أنظمة الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة.

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