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صحة حفرالباطن تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعي دعماً لجنودنا البواسل

صحة حفرالباطن تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعي دعماً لجنودنا البواسل
http://almnatiq.net/?p=739780
المناطق _ حفر الباطن
نفذت صحة حفرالباطن اليوم الأربعاء حملة للتبرع بالدم بجمرك الرقعي دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وذلك في مقر إدارة ‫الجمرك حيث شارك في المبادرة عدد من الموظفين بالمنفذ.
وتأتي هذه الحملة استشعارًا من صحة حفرالباطن في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وعرفانًا وتقديرًا لما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي من تضحيات كبيرة في سبيل حماية وأمن هذا الوطن، كما أنه تهدف إلى ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء وتعزز تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين.

وفي ذات السياق تدشن صحة حفرالباطن يوم الاثنين القادم حملة للتبرع بالدم تنطلق من مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات الملك خالد والولادة والأطفال ومستشفى حفرالباطن المركزي إضافة لمركز صحي شرق المحمدية والتي ستستمر لمدة خمس أيام، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يقام هذا العام تحت شعار “تزويد الجميع بدم مأمون”.

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