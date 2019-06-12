احدث الأخبار

مصر: نقف مع السعودية في مواجهة أي استهداف لأمنها واستقرارها
أبرز المواد
 البحرين تدين بشدة إستهداف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر بشدة الإعتداء الأثم على مطار أبها
أبرز المواد
 صحة حفرالباطن تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعي دعماً لجنودنا البواسل
المنطقة الشرقية
 أمير عسير يتفقد مطار أبها بعد الهجوم الحوثي الإرهابي
أبرز المواد
 إيران دولة عدوانية توسعية مع أجندة ثورية
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني: حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي
أبرز المواد
 “أوبر” تقدم خدمات “التاكسي الطائر” في أستراليا بدءا من 2023
أبرز المواد
 “الفاو” تحذّر وتتوقع ازدياد أعداد الجراد الصحراوي في المملكة
أبرز المواد
 التحالف يطالب الأمم المتحدة بتفسير حول تقديمها سيارات للمتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 أمانة الرياض تزيل مخلفات تقدر بـ 63250 متر مكعب
أبرز المواد
 التحالف: استهداف حوثي لمطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنيا
أبرز المواد
مصر: نقف مع السعودية في مواجهة أي استهداف لأمنها واستقرارها

مصر: نقف مع السعودية في مواجهة أي استهداف لأمنها واستقرارها

أبرز المواد
البحرين تدين بشدة إستهداف مطار أبها الدولي

البحرين تدين بشدة إستهداف مطار أبها الدولي

أبرز المواد
الكويت تدين وتستنكر بشدة الإعتداء الأثم على مطار أبها

الكويت تدين وتستنكر بشدة الإعتداء الأثم على مطار أبها

أبرز المواد
صحة حفرالباطن تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعي دعماً لجنودنا البواسل

صحة حفرالباطن تنفذ حملة تبرع بالدم بجمرك الرقعي دعماً لجنودنا البواسل

المنطقة الشرقية

مصر: نقف مع السعودية في مواجهة أي استهداف لأمنها واستقرارها

مصر: نقف مع السعودية في مواجهة أي استهداف لأمنها واستقرارها
http://almnatiq.net/?p=739793

أدانت مصر بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة ٢٦ شخصا من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.

وأعربت مصر فى البيان عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدة على أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

كما دعت مصر المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

روابط ذات صلة

البحرين تدين بشدة إستهداف مطار أبها الدولي

البحرين تدين بشدة إستهداف مطار أبها الدولي
الكويت تدين وتستنكر بشدة الإعتداء الأثم على مطار أبها

الكويت تدين وتستنكر بشدة الإعتداء الأثم على مطار أبها
أمير عسير يتفقد مطار أبها بعد الهجوم الحوثي الإرهابي

أمير عسير يتفقد مطار أبها بعد الهجوم الحوثي الإرهابي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*