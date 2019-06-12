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الرئيس الفلسطيني يدين العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي

الرئيس الفلسطيني يدين العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=739796
المناطق _ الفدس

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح ، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي والخطير ضد المملكة.
وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية ، مطالبًا الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

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