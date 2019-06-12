لتميز مشاركتها ” جمعيةالكشافة العربية السعودية ” تشكر لجنة تنمية الأفلاج

الرياض _ عادل الزهراني

تلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج خطاب شكر وتقدير من جمعية الكشافة العربية السعودية نظير مشاركتها المتميزة في إنجاح خدمة المعتمرين .

وتضمن خطاب الشكر والتقدير الذي تلقاه رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان من الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح الحربي تقديم جمعية الكشافة العربية السعودية ممثلة بالمعسكر الرمضاني لخدمة المعتمرين بجزيل الشكر والتقدير نظير مشاركة كشافة لجنة تنمية الأفلاج المميز الذي كان له الأثر في إنجاح معسكر خدمة المعتمرين خلال الفترة الأولى 1440 هـ مثمناً ذلك التعاون المثمر .