الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الثقبة

المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، رئيس نادي الثقبة بمحافظة الخبر خالد بن حسين الصياح يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين بمناسبة تحقيقهم للصعود إلى مصاف دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

وبارك سموه لرئيس وأعضاء ولاعبي النادي والجهازين الفني والإداري على ما تحقق للنادي من تأهل ومنجز تاريخي،

وقال سموه ” المنطقة الشرقي تزخر بالمواهب في كافة الألعاب الرياضية، وما تحقق لنادي الثقبة يعد إنجازا يضاف لرياضة المنطقة”

وطالب سموه أبنائه اللاعبين بتحقيق المزيد من الإنجازات، ومتمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته قدم الصياح الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله لمنسوبي النادي وعلى توجيهاته السديدة والتي ستكون بإذن الله دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات.