جمهورية جيبوتي تدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي

المناطق _ وكالات

أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.