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الأردن تدين العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي

الأردن تدين العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=739815
المناطق _عمان

أدانت الحكومة الأردنية اليوم – بأشد العبارات – استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، الذي أدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح .
وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها ، مؤكدة أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين .

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