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ناشط في مجال البيئة يؤكد على أهمية التوازن البيئي في خفض دراجات الحرارة

ناشط في مجال البيئة يؤكد على أهمية التوازن البيئي في خفض دراجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=739819
الرياض _ فالح الدوسري
أكد الناشط السعودي في مجال المحافظة على البيئة وإنمائها البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد على أهمية التوازن البيئي وعدم قطع الأشجار وإرهاق عناصر البيئة من خلال إستغلال الإنسان لها استغلالاً جائراً .

وأشار في سلسلة تغريدات من حسابه الشخصي على ” تويتر” بمناسبة موجة الحر التي تشهدها المملكة هذا الأيام الى ان الأشجار تُساعد على خفض درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يؤدي إلى تلطيف الجو، وخفض درجات الحرارة الجوية.

ودعا الى أهمية الحفاظ على توازن عناصر البيئة قدر الإمكان حتى لا نصل لمرحلة أصعب، وذلك من خلال المحميات الطبيعية التي يرى انها من أهم الأمور التي تُحافظ على التوازن البيئي ، وتوسيع نطاق الزراعة ، والتوعية وتطبيق الأنظمة بحق كل من يعمل على تدمير مكونات البيئة الطبيعية.

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