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تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في المملكة بنسبة 50% بهذا الموعد

تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في المملكة بنسبة 50% بهذا الموعد

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تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في المملكة بنسبة 50% بهذا الموعد

تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في المملكة بنسبة 50% بهذا الموعد
http://almnatiq.net/?p=739823
المناطق - الرياض

يبدأ في الأول من ديسمبر 2019 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، والتي تبلغ نسبتها 50%.

جاء ذلك في ‏‫قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3031) وتاريخ 5/ 10/ 1440هـ الموافق 8/ 6/ 2019م والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وجاء في القرار أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وبناءً على الصلاحيات المخولة له في البند (ثانياً) من ذات القرار قرر ما يلي:

أولاً: يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 5/ 9/ 1438هـ المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ الموافق 15/ 5/ 2019م فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1/ 12/ 2019م.

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