وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتقديم على البوابة الإلكترونية

تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح مسابقة #الوظائف_النسائية التدريبية لسد الإحتياج في عدد من #الكليات_التقنية للبنات في عدة مناطق بالمملكة ، ويبدأ التقديم في ٨ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ حتى ١٣ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ خلال موقع المؤسسة .
*- ماجستير .*
– سياحة .
– إدارة الفعاليات .
– فندقة ، إدارة ضيافة .
*- بكالوريوس .*
– إدارة مكتبية أو نظم معلومات
إدارية أو إدارة أعمال .
– خدمة إجتماعية .
– التأمين .
– السلامة والصحةالمهنية .
– إدارة الفاعليات .
– إدارة الموراد البشرية .
– تسويق .
– تقنية التزيين النسائي أو إدارة
أعمال أو صالونات التجميل أو إدارة
علاج تجميل أو فن التجميل .
– إدارة أعمال الحج والعمرة .
– رياضيات .
– سياحة .
– علوم شرعية .
– برمجيات حاسب أو علوم حاسب آلي
أو تقنية معلومات أو وسائط الحاسب
الآلي .
– فيزياء .
– كيماء .
– لغة إنجليزية .
– محاسبة .
– هندسة حاسب آلي أو
شبكات الحاسب .
– فندقة أو إدارة ضيافة .
*- دبلوم كلية تقنية .*
– تقنية التزيين النسائي أو تجميل .
للإطلاع على الشروط والتخصصات :
https://serv.tvtc.gov.sa/app/
وللدخول على صفحة التقديم :
https://serv.tvtc.gov.sa/app/
التدريب التقني يعلن مسابقة الوظائف التدريبية للنساء بمختلف المناطق https://www.wadhefa.com/news.
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