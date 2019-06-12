وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتقديم على البوابة الإلكترونية

‏تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح مسابقة ‎#الوظائف_النسائية التدريبية لسد الإحتياج في عدد من ‎#الكليات_التقنية للبنات في عدة مناطق بالمملكة ، ويبدأ التقديم في ٨ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ حتى ١٣ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ خلال موقع المؤسسة .

*- ماجستير .*

– سياحة .

– إدارة الفعاليات .

– فندقة ، إدارة ضيافة .

*- بكالوريوس .*

– إدارة مكتبية أو نظم معلومات

إدارية أو إدارة أعمال .

– خدمة إجتماعية .

– التأمين .

– السلامة والصحةالمهنية .

– إدارة الفاعليات .

– إدارة الموراد البشرية .

– تسويق .

– تقنية التزيين النسائي أو إدارة

أعمال أو صالونات التجميل أو إدارة

علاج تجميل أو فن التجميل .

– إدارة أعمال الحج والعمرة .

– رياضيات .

– سياحة .

– علوم شرعية .

– برمجيات حاسب أو علوم حاسب آلي

أو تقنية معلومات أو وسائط الحاسب

الآلي .

– فيزياء .

– كيماء .

– لغة إنجليزية .

– محاسبة .

– هندسة حاسب آلي أو

شبكات الحاسب .

– فندقة أو إدارة ضيافة .

*- دبلوم كلية تقنية .*

– تقنية التزيين النسائي أو تجميل .

للإطلاع على الشروط والتخصصات :

https://serv.tvtc.gov.sa/app/ njobs/compdetails.aspx

وللدخول على صفحة التقديم :

https://serv.tvtc.gov.sa/app/ njobs/Default.aspx

التدريب التقني يعلن مسابقة الوظائف التدريبية للنساء بمختلف المناطق https://www.wadhefa.com/news. php?news_id=7087