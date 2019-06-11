ترقية عددا من ضباط شرطة منطقة الجوف إلى رتبة ملازم أول

المناطق _ الجوف

قلد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف المكلف العميد علي بن عواد الشراري عدد من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة في مكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 8-10-1440هـ ، وذلك بعد صدور الامر السامي بترقيتهم، وهم كل من :

الملازم أول / أحمد بن فهد بدر السليمان .

الملازم أول / ماجد بن علي عبدالله العليمي .

الملازم أول / وليد بن فهاد متعب الرويثي .

الملازم أول / محمد بن عبدالله رداد المالكي .

الملازم أول / عبدالله بن فهد دغيم الرشيدي .

الملازم أول / خالد بن سليم الله سليمان الحربي .

الملازم أول / سليمان بن صالح سليمان السديري .

من جانبه اعرب الضباط عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية مذكرين انفسهم وزملائهم بان هذه الترقية ستكون حافزاً لهم في بذل مزيد من الأداء والانجاز في سبيل خدمة الأمن في وطننا الغالي .

وكان ذلك بحضور سعادة مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد/ عبداللطيف بن جبر الفرهود ومدير مركز شرطة السليمانية العقيد/ احمد خليفة السبيلة . والله الموفق .