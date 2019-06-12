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مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص:ما أُثير حول فعاليتي نيكي بيتش ووايت كلوب عارٍ عن الصحة

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مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص:ما أُثير حول فعاليتي نيكي بيتش ووايت كلوب عارٍ عن الصحة

مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص:ما أُثير حول فعاليتي نيكي بيتش ووايت كلوب عارٍ عن الصحة
http://almnatiq.net/?p=739848

نفى المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبو زنادة، بشكل قاطع، وجود أي فعالية مخلة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع، ضمن فعاليات موسم جدة التي تستمر حتى 18 يوليو المقبل.
وجاء هذا التوضيح من أبو زنادة، في معرض رده على ما أثير من مزاعم عن وجود مخالفات في فعاليتي “وايت كلوب” و”نيكي بيتش”، وهو ما نفاه أبو زنادة بشدة، واصفًا كل ما أثير حول ذلك بأنه “محض كذب وافتراء”.
وشدد أبو زنادة على التزام القائمين على موسم جدة، بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة روحًا ونصًا، وأن القائمين على الموسم هم من أبناء وبنات هذا البلد ويعرفون ويعون بشكل كامل ما يتوافق مع رغبات واهتمامات المواطنين والمواطنات بكافة فئاتهم العمرية، وحريصون كل الحرص على تلبيتها بأعلى درجة من الاحترافية في مسعى لكسب رضاهم من جهة، والتعزيز والإعلاء من شأن السياحة الداخلية من جهة ثانية.
ودعا أبو زنادة في سياق تصريحه، عموم المواطنين والمواطنات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، إلى عدم الانجراف خلف الفيديوهات مجهولة المصدر والتي قد يخون التعبير بعض من يقومون بتوثيقها، والعودة إلى القنوات الرسمية لموسم جدة سواء على الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على كل المعلومات المتعلقة بفعاليات الموسم بشكل دقيق.

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