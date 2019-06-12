احدث الأخبار

بلدية بلقرن تطلق فعاليات صيف بلقرن
منطقة عسير
 مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص:ما أُثير حول فعاليتي نيكي بيتش ووايت كلوب عارٍ عن الصحة
أبرز المواد
 الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 ترقية عددا من ضباط شرطة منطقة الجوف إلى رتبة ملازم أول
منطقة الجوف
 وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتقديم على البوابة الإلكترونية
أبرز المواد
 تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في المملكة بنسبة 50% بهذا الموعد
أبرز المواد
 أمير عسير: القيادة تطمئن على صحة المصابين وراحة المواطنين والمقيمين، واجترار طهران لأحلام كسرى لن يزيدها إلا تمزيقا
أبرز المواد
 ناشط في مجال البيئة يؤكد على أهمية التوازن البيئي في خفض دراجات الحرارة
منطقة الرياض
 الأردن تدين العمل الإجرامي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 جمهورية جيبوتي تدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الثقبة
أبرز المواد
 لتميز مشاركتها ” جمعيةالكشافة العربية السعودية ” تشكر لجنة تنمية الأفلاج
منطقة الرياض
بلدية بلقرن تطلق فعاليات صيف بلقرن

بلدية بلقرن تطلق فعاليات صيف بلقرن

منطقة عسير
مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص:ما أُثير حول فعاليتي نيكي بيتش ووايت كلوب عارٍ عن الصحة

مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص:ما أُثير حول فعاليتي نيكي بيتش ووايت كلوب عارٍ عن الصحة

أبرز المواد
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

أبرز المواد
ترقية عددا من ضباط شرطة منطقة الجوف إلى رتبة ملازم أول

ترقية عددا من ضباط شرطة منطقة الجوف إلى رتبة ملازم أول

منطقة الجوف

بلدية بلقرن تطلق فعاليات صيف بلقرن

بلدية بلقرن تطلق فعاليات صيف بلقرن
http://almnatiq.net/?p=739851
المناطق _ عسير

أطلق وكيل أمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده بحضور أمين عسير الدكتور وليد الحميدي , امس فعاليات صيف بلقرن وذلك ضمن فعاليات صيف عسير لهذا العام تحت شعار مرحباً ألف في عسير .

وكان في استقبالهم لدى وصلوهم مقر الحفل بالساحة الشعبية للاحتفالات بسبت العلاية محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن حامد ورئيس البلدية المهندس عبدالله بن دلبوح.

جاء ذلك خلال حفل خطابي نظمته بلدية بلقرن تخلله أهازيج شعبية وأبريت وطني وعروض مرئية وسط حضور من أهالي وزار محافظة بلقرن .

وأكد رئيس بلدية بلقرن المهندس عبدالله بن دلبوح أنه كان للبلدية السبق في تفعيل مبادرة حسن الوفادة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة وتعمدت بأن تكون انطلاق فعاليات صيف عسير لهذا العام من بوابة عسير الشمالية .

مقدم شكره وتقدير لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وأمين عسير ونائب رئيس مجلس التنمية السياحية الدكتور وليد الحميدي على ما تحظى به بلدية بلقرن من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لكل ما له علاقة بإنسان ومكان بلقرن .

روابط ذات صلة

وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتقديم على البوابة الإلكترونية

وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتقديم على البوابة الإلكترونية
هيئة الطيران المدني: حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

هيئة الطيران المدني: حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي
التحالف: استهداف حوثي لمطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنيا

التحالف: استهداف حوثي لمطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*