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إختتام فعاليات عيد الشرقية بـ 100 عرض تشويقي وتفاعلي ومشاركة 100 الف مواطن ومقيم

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إختتام فعاليات عيد الشرقية بـ 100 عرض تشويقي وتفاعلي ومشاركة 100 الف مواطن ومقيم

إختتام فعاليات عيد الشرقية بـ 100 عرض تشويقي وتفاعلي ومشاركة 100 الف مواطن ومقيم
http://almnatiq.net/?p=739898
المناطق _ الدمام

إختتم صندوق المناسبات بغرفة الشرقية يوم أمس الأول الإثنين 10 يونيو 2019  حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد ، حيث تجاوز عدد العروض المقدمة نحو 100 عرض تشويقي وتفاعلي  موزعة على عدد من المواقع والمرافق السياحية والترفيهية في المنطقة وحضرها نحو  100 ألف من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، تم توجيه الفعاليات لتناسب كافة الشرائح الاجتماعية مع التركيز على العائلة . .

وقدّم رئيس صندوق المناسبات ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي خالص الشكره والعرفان  لكل من وساهم ودعم وحضر وتفاعل وشارك في الحفل والفعاليات المصاحبة، مؤكدا بأن النجاح الذي تحقق جاء بتوفيق الله أولا، ثم بتلاقي وتظافر الجهود كافة الجهات.

وخص الخالدي بالشكر والتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز  أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل، وتشريفه انطلاقة الحفل، وإطلاقه للفعاليات، كما رفع الخالدي خالص الشكر أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على تشريفه بالحضور حفل الافتتاح، فضلا عن متابعته المستمرة لفعاليات الحفل وحرصه الدائم على نجاح المناسبة، التي اعتبرها على أنها نجاح للمنطقة الشرقية بشكل عام.

و اعرب الخالدي عن عميق شكره وامتنانه وتقديره لرجال وسيدات الأعمال، والمؤسسات الداعمة والراعية، وتحديدا أعضاء مجلس إدارة صندوق المناسبات على التفاعل مع الحفل والفعاليات، فمن خلال هذا التفاعل والدعم المباشر، والرعاية المتميزة، والحضور الفعال، اثبت الصندوق وأعضاؤه تميزا واضحا، وروحا وطنية عالية، ورغبة كبيرة في تقديم عمل لائق بالمنطقة الشرقية وبأهلها والمقيمين فيها، فضلا عن الزوار الذين يقصدونها طوال العام..

ولم يفت الخالدي أن ينوّه بتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية، في مقدمتهم مقام إمارة المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، والجهات الأمنية كافة،  وغيرهم.. موضحا بأن تكاتف هذه الجهات وتعاونها أعطى روحا جديدة وزخما إضافيا في العمل هذا العام، على غرار ما شهدناه في الأعوام الماضية.

وأشاد بالمواطنين والمقيمين والزوار الذين حضروا الفعاليات،   إذ كانوا شركاء حقيقيين في النجاح الذي تحقق ، وساهموا بحضورهم وتفاعلهم في إنجاح كافة الجهود التي بذلت من أجل النجاح  .

كما أشاد الخالدي بالجهود التي بذلها فريق العامل المكلف بتنظيم الحفل والفعاليات الذي واصل الجهد بالليل والنهار، قبل بدء الحفل من خلال التحضير والاستعداد للحفل والفعاليات المصاحبة، وقد أبدى صورة مضيئة تليق بحفل الأهالي، وتليق بالمنطقة الشرقية.. لافتا إلى أن جملة من الفعاليات التي انطلقت هذا العام تعد جديدة أقيمت  لأول مرة على مستوى المنطقة الشرقية.

 

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