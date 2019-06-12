مدير عام جمرك جسر الملك فهد يكرم الموظفين المميزين

الخبر _ سطام الفروان

كرم سعادة مدير عام جمرك جسر الملك فهد‬⁩ ‬الأستاذ ضيف الله العتيبي أمس الثلاثاء، الموظفين المتميزين بالجمرك وذلك تقديراً لجهودهم.

حيث قال “العتيبي” خلال حفل التكريم بأن هذا التكريم أتى بتوجيه معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، داعيا الله ان تكون دافع لهم للإرتقاء بالعمل الجمركي وتحقيق رسالة الهيئة العامة للجمارك.

كما عبر الموظفين المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم وهم بدر الأطرش و سعد العبيد و حنان المعجل و دنيا طارق و نجوى الدوسري و الاء الرويلي و اثير العقيل و نوره المالكي، والذين قالوا بأن هذا التكريم سيكون داعم لهم لتقديم أفضل الخدمات المتميزة في جمارك جسر الملك فهد.