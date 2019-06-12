كيف تختار تخصصك الجامعي .. في وادي الدواسر الخميس المقبل

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تقيم لجنة التنمية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر لأبنائها خريجي الثانوية العامة ، يوم الخميس القادم 10 / 10 / 1440هـ لمدة 4 ساعات من الساعة 4- 8 مساء ، ورشة عمل مجانية بعنوان ” كيف تختار تخصصك الجامعي؟ “، ويتاح الحضور للطلاب في قاعة التدريب الرئيسة بلجنة التنمية بالخماسينيقدم الورشة المدرب المعتمد علي بن عبدالله الغانم .

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بكيفية اختيار التخصص الجامعي، والذي يعتبر من القرارات المهمة في حياة الشخص، إضافة إلى تعريفهم بكيفية اتخاذ هذا القرار بشكل علمي وصحيح عبر مناقشة عدة محاور؛ منها (المبادئ الأساسية لاختيار التخصص الجامعي، ومعرفة الميول والقدرات الشخصية، وكيفية مطابقة التخصص مع الميول والقدرات من أجل اتخاذ القرار الصحيح، والتعرف على أهم التخصصات الجامعية والفرق بينها).

وتستهدف الورشة للطلاب في المرحلة الثانوية والسنة التحضيرية لمساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي، حيث تقدم لهم حلول علمية لمعرفة التخصص الدراسي المناسب.

ودعت لجنة الخماسين للتسجيل بإرسال الاسم رباعي الى جوال :

0561321433

موقع الدورة :

https://maps.google.com/?q=20. 461369,44.776150