احدث الأخبار

كيف تختار تخصصك الجامعي .. في وادي الدواسر الخميس المقبل
منطقة الرياض
 وزير النقل يرعى حفل توقيع عقود تشغيل وصيانة الطرق لمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 مدير عام جمرك جسر الملك فهد يكرم الموظفين المميزين
المنطقة الشرقية
 إختتام فعاليات عيد الشرقية بـ 100 عرض تشويقي وتفاعلي ومشاركة 100 الف مواطن ومقيم
المنطقة الشرقية
 ‎ انطلاق المرحلة الأولى لصيانة وتأهيل طريق الأمير نايف الجمعة القادم
المنطقة الشرقية
 مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي
أبرز المواد
 سمو أمير الرياض يستقبل مدير عام “صحة الرياض” الجديد
أبرز المواد
 13 جلسة ومحاضرة تناقش “دحر تلوث الهواء” في فعالية يوم البيئة العالمي بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يطلع على نظام إدارة شؤون اللجان الإلكتروني بإمارة المنطقة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات استنكار وإدانة من القيادة في دولة الكويت إثر استهداف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 سمو أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة الجوف
 رئيس البرلمان العربي : استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي جريمة حرب
أبرز المواد
كيف تختار تخصصك الجامعي .. في وادي الدواسر الخميس المقبل

كيف تختار تخصصك الجامعي .. في وادي الدواسر الخميس المقبل

منطقة الرياض
وزير النقل يرعى حفل توقيع عقود تشغيل وصيانة الطرق لمختلف مناطق المملكة

وزير النقل يرعى حفل توقيع عقود تشغيل وصيانة الطرق لمختلف مناطق المملكة

أبرز المواد
مدير عام جمرك جسر الملك فهد يكرم الموظفين المميزين

مدير عام جمرك جسر الملك فهد يكرم الموظفين المميزين

المنطقة الشرقية
إختتام فعاليات عيد الشرقية بـ 100 عرض تشويقي وتفاعلي ومشاركة 100 الف مواطن ومقيم

إختتام فعاليات عيد الشرقية بـ 100 عرض تشويقي وتفاعلي ومشاركة 100 الف مواطن ومقيم

المنطقة الشرقية

كيف تختار تخصصك الجامعي .. في وادي الدواسر الخميس المقبل

كيف تختار تخصصك الجامعي .. في وادي الدواسر الخميس المقبل
http://almnatiq.net/?p=739911
وادي الدواسر - فالح الدوسري
تقيم لجنة التنمية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر لأبنائها خريجي الثانوية العامة  ، يوم الخميس القادم 10 / 10 / 1440هـ لمدة 4 ساعات من الساعة 4- 8 مساء ، ورشة عمل مجانية بعنوان ” كيف تختار تخصصك الجامعي؟ “، ويتاح الحضور للطلاب في قاعة التدريب الرئيسة بلجنة التنمية بالخماسين
يقدم الورشة المدرب المعتمد علي بن عبدالله الغانم .

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بكيفية اختيار التخصص الجامعي، والذي يعتبر من القرارات المهمة في حياة الشخص، إضافة إلى تعريفهم بكيفية اتخاذ هذا القرار بشكل علمي وصحيح عبر مناقشة عدة محاور؛ منها (المبادئ الأساسية لاختيار التخصص الجامعي، ومعرفة الميول والقدرات الشخصية، وكيفية مطابقة التخصص مع الميول والقدرات من أجل اتخاذ القرار الصحيح، والتعرف على أهم التخصصات الجامعية والفرق بينها).

وتستهدف الورشة للطلاب في المرحلة الثانوية والسنة التحضيرية لمساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي، حيث تقدم لهم حلول علمية لمعرفة التخصص الدراسي المناسب.

ودعت لجنة الخماسين للتسجيل بإرسال الاسم رباعي الى جوال :
0561321433

موقع الدورة :

https://maps.google.com/?q=20.461369,44.776150

روابط ذات صلة

سمو أمير الرياض يستقبل مدير عام “صحة الرياض” الجديد

سمو أمير الرياض يستقبل مدير عام “صحة الرياض” الجديد
ناشط في مجال البيئة يؤكد على أهمية التوازن البيئي في خفض دراجات الحرارة

ناشط في مجال البيئة يؤكد على أهمية التوازن البيئي في خفض دراجات الحرارة
لتميز مشاركتها ” جمعيةالكشافة العربية السعودية ” تشكر لجنة تنمية الأفلاج

لتميز مشاركتها ” جمعيةالكشافة العربية السعودية ” تشكر لجنة تنمية الأفلاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*