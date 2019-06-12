الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير ومنسوبي جامعة الملك فيصل بالأحساء

المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد العوهلي ووكلاء وعمداء الجامعة.

واستعرض سموه خلال الاستقبال أهم وأبرز الإحصاءات للقبول والتخرج والتخصصات الجديدة التي سيبدأ القبول بها العام القادم لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، كذلك الإنتاج البحثي العلمي لأعضاء هيئة التدريس إضافة إلى المشاريع التعاقدي.

كما استعرض سموه أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة على المستوى الطلابي والبحثي والمؤسسي

وأثني سمو أمير المنطقة الشرقية على هذه الإنجازات وما تحقق، مشيراً إلى أهمية استمرار تركيز الجامعة على إبراز الهوية والميزة التنافسية للجامعة كونها في محافظة الاحساء وما تزخر به هذه الواحة من ثروات متعددة زراعية وحيوانية واهميتها التعرف على التقنيات الحديثة والابتكارات آلتي يمكن أن تخدم قطاعات التنمية.

كما وجه سموه بالاهتمام بالعنصر البشري خاصة الطلاب الطالبات والحرص على تلمس الاحتياج ‏والاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والمهارات، والحرص على ‏تعريفهم في تخصصات المستقبل والاحتياجات المستقبلية في سوق العمل.

من جهته قدّم معالي مدير الجامعة الدكتور العوهلي شكر الجامعة ومنسوبيها لسمو أمير المنطقة الشرقية لدعم سموه للجامعة ورعايته لأنشطتها وتدشينه لشركة وادي الأحساء التابعة للجامعة وتوجيهاته الحكيمة وكذلك للدعم اللامحدود للجامعات من القيادة الحكيمة.