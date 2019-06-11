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تعليم تبوك يتابع العمل على تهيئة البيئة المدرسية للعام الدراسي الجديد

تعليم تبوك يتابع العمل على تهيئة البيئة المدرسية للعام الدراسي الجديد

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وزير النقل يرعى حفل توقيع عقود تشغيل وصيانة الطرق لمختلف مناطق المملكة

وزير النقل يرعى حفل توقيع عقود تشغيل وصيانة الطرق لمختلف مناطق المملكة

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تعليم تبوك يتابع العمل على تهيئة البيئة المدرسية للعام الدراسي الجديد

تعليم تبوك يتابع العمل على تهيئة البيئة المدرسية للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=739917
المناطق _ تبوك
استعرضت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1441هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، خطتها للعام الجديد، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، بمقر الإدارة برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة، رئيس اللجنة إبراهيم بن حسين العُمري، وبحضور المساعدين ومديري الإدارات المعنية.
وتناول الاجتماع خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب متابعة مهام وبرامج اللجنة لاستقبال العام الدراسي
الجديد.
وأكد المدير العام أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح وتطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية.

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