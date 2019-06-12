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أمير جازان يستقبل مدير ومنسوبي مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة

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أمير جازان يستقبل مدير ومنسوبي مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة

أمير جازان يستقبل مدير ومنسوبي مؤسسة الراجحي الخيرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=739920
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة ظهر اليوم, مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بمنطقة جازان الشيخ عبدالله بن غالب نمازي، ورئيس وأعضاء لجنة المنح بالفرع.
وفي مستهل اللقاء استمع الوفد لتوجيهات سموه عن العمل الخيري وأولويات المنح للجهات الخيرية ، كما أشاد سموه بالخدمات والجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم ورعاية البرامج والمشروعات الخيرية وآلية دعم وتوجيه المشروعات المستقبلية لعدد من الجهات المختصة كمراكز المعاقين والتوحد ومختلف المؤسسات الخيرية بالمنطقة .
و أكد على أهمية تنسيق الجهود وتكاملها بين الجهات الخيرية من خلال المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة وأمارة المنطقة .
كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن آلية عمل فرع المؤسسة في المنطقة ، والمشاريع التي تم دعمها في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والدعوية والتي امتدت إلى جميع المحافظات والمراكز والهجر في المنطقة .
كما قدم لسموه التقرير السنوي لاعمال وانجازات فرع المؤسسة وجهودها لعام ٢٠١٨م .
من جانبه أعرب مدير فرع المؤسسة وأعضاء لجنة المنح عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على توجيهاته ودعمه المتواصل للمؤسسة ولكافة منسوبيها ، مثمنين متابعته الدائمة وحرصه على تقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة والخير على الجميع.

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