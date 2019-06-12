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منطقة القصيم تسجل أقل نسبة بطالة للنساء في المملكة

منطقة القصيم تسجل أقل نسبة بطالة للنساء في المملكة
http://almnatiq.net/?p=739923
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين في منطقة القصيم في مكتبه اليوم سعادة وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة وأعضاء اللجنة حيث اطلع سموه على نشرة سوق العمل السعودي  للربع الأول من العام 2019م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء ، حيث سجلت منطقة القصيم أقل نسبة للبطالة للنساء على مستوى المملكة حيث بلغت 16.3% ، كما سجلت القصيم ثاني أقل نسبة للبطالة للرجال والنساء على مستوى المملكة حيث بلغت 7.9%.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالنتائج الإيجابية للتوطين في المنطقة وانخفاض نسبة البطالة في المنطقة ، نظير الجهود المبذولة لفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة ، كما شكر سموه القطاع الخاص تجاوبه مع جهود التوطين في المنطقة .

وأكد سموه على أننا مستمرون في جهود التوطين في المنطقة وإيجاد فرص عمل للرجال والنساء في المنطقة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة ، ونعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م .

يذكر أن منطقة القصيم أول منطقة أطلقت برنامج التوطين في شوال عام 1437هـ بالشراكة بين أمارة منطقة القصيم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونتج عن ذلك توطين جميع العاملين في المجمعات التجارية “المولات” ، وكذلك تعميم سمو وزير الداخلية بتطبيق برنامج التوطين في إمارات المناطق نظير للنجاحات التي حققها التوطين في منطقة القصيم.

 

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