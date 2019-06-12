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أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم المكلف بالمنطقة ..

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أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم المكلف بالمنطقة ..

أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم المكلف بالمنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=739938
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بديون الأمارة ، المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف الأستاذ ياسر بن فتح الدين دويري وذلك بعد صدور قرار معالي نائب وزير التعليم بتكليفه بالعمل مديراً للتعليم بالمنطقة .

وقدم سمو أمير جازان التهنئة, لمدير تعليم جازان المكلف , راجياً الله له ولزملائه منسوبي التعليم المنطقة التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله – ولما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وقدم “الدويري” إيجازاً لسموه عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي ستنفذها الإدارة هذا العام -بمشيئة الله- وتستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى التحصيل الدراسي والأداء داخل حجرة الصف والاستعداد لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة والتخلص من المباني المستأجرة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات ، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لسموه على توجيهاته ودعمه المستمر لقطاع التعليم والذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية خلال الأعوام السابقة  .
كما قدم الدويري عرضًا للبرامج الصيفية سواء ما يتعلق منها بالفصل الدراسي الصيفي أو البرامج والأنشطة الطلابية في أندية الحي والموسمية إضافة إلى البرامج التدريبية الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية.
كما أعرب مدير تعليم جازان المكلف عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, وما يحظى به التعليم في المنطقة من متابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، سائلا الله تعالى له وجميع زملائه منسوبي تعليم جازان التوفيق والعون في المهام المناطه بهم.

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