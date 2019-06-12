عروض الدراجات النارية تبهر زوار مهرجان صيف بلجرشي

المناطق _ الباحة

أبهرت عروض الدراجات النارية المقامة ضمن فعاليات ديار العز بمحافظة بلجرشي زوار المهرجان بانواعها المختلفة وعروضها الحية و الشيقة واستعراض مهارة القيادة الحرة .

وأتاح فريق الدراجات النارية لزوار المهرجان التقاط الصور مع قائدي الدراجات والتعرف على انواعها يأتي ذلك سعيا من ادارة المهرجان لتقديم فعاليات جديدة ومتنوعة لجذب الزوار والتعريف بهذه الهواية.

وحرص قائدو الدراجات النارية على وتثقيف الزوار بضرورة اتباع ارشادات السلامة المرورية وارتداء الزي الخاص بقائد الدراجة ومنها خوذة الرأس التي تحمي من اصابات الرأس الخطرة والقفازات والنظارات الواقية .

وحظيت الفعاليات باقبالا كبيرا من الزوار الذين خاصة من فئة الشباب والأطفال وسعت العائلات الى تصوير اطفالهم من الانواع المختلفة من الدراجات النارية .