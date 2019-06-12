جامعة القصيم تقيم دورة “أساسيات البحث العلمي” لطلبة التخصصات الصحية

المناطق _ بريدة

انطلقت، يوم الأحد الموافق 6/10/1440هـ، دورة «أساسيات البحث العلمي الأولى» التي تنظمها عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم لطلبة التخصصات الصحية، وتستمر لمدة شهر في مقر العيادات الطبية بالمدينة الجامعية، وذلك بحضور 70 طالب وطالبة من الكليات الصحية بالجامعة.

من جهته، أوضح الدكتور منصور الشريدة عميد عمادة البحث العلمي، أن الدورة تشتمل على 19 محاضرة و16 ورشة عمل، حيث سيحصل المتدربون في نهايتها على ثلاث شهادات‫ هي: شهادة إتمام الدورة، وشهادة في إتمام دورة أخلاقيات البحث العلمي، وشهادة خاصة في إتمام برنامج Online Nature Master class.

وأضاف “الشريدة” أن عمادة البحث العلمي تسعى من خلال مثل هذه الدورات للنهوض ببرامجها الموجهة للطلاب والطالبات في التخصصات الصحية في الجامعة وخارجها، كما تهدف إلى تعزيز وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى الطلاب والمساهمة في رفع الوعي تجاه القضايا البحثية الملحة، وقضايا الأخلاقيات البحثية والأمانة العلمية.