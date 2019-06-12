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إعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة تبوك

إعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة تبوك
http://almnatiq.net/?p=739949
المناطق _ تبوك
أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك في دورته الجديدة للفترة 1440 ـ 1444هـ .
وضم المجلس في عضويته أربعة من الأعضاء المعينين وهم غرمان محمد العمري و سعود عبدالله العديلي و عايدة احمد الثمالي و نسرين محمد بصري  إضافة إلى الأعضاء الذين حصلوا على أكثر الأصوات وفازوا في الانتخابات التي جرت موخرا وهم عن فئة التجار سالم عيد صبحي العطوي ولافي مفلح ساعد البلوي ونايف ناصر عوده البلوي وماهر محمد حماد البلوي  ومن فئة الصناعيين بدر محمد رحيل البلوي وخالد بشير سالم البلوي وأحمد عطية محمد الحارثي وخالد سعيد سالم الشهري.
وهنأ أمين عام غرفة تبوك منصور بن محمد اليامي أعضاء المجلس الجدد على الثقة التي منحها إياهم زملاؤهم رجال الأعمال لقيادة أعمال الغرفة خلال الدورة الجديدة للنهوض بالقطاع الخاص في تبوك وخدمة الاقتصاد الوطني .

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