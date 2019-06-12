محافظ الوجه يستقبل مدير شعبة إدارة السجون بالمحافظة

المناطق _ تبوك

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه بمبنى المحافظة مساء أمس مدير شعبة ادارة السجون بالمحافظة النقيب أحمد بن عبدالرحيم الحربي وذلك بعد صدور الامر الملكي بترقيته الى رتبه نقيب .

وهنأ التميمي الحربي متمنياً له التوفيق و المزيد من التقدم والنجاح لخدمة دينه ووطنه .

من جانبه قدم الحربي الشكر لله ثم لولا ة الامر على هذه الثقه سائلاً المولى عز وجل أن تكون حافراً لبذل المزيد لخدمة الدين والملك والوطن كما قدم شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال وما استمع له من توجيهات ووحرص ودعم لشعبة إدارة السجون بالمحافظة .