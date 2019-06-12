جوازات عسير تفعّل مبادرة حسن الوفادة بفريق حياكم بجوازات مطار أبها

المناطق - عسير

انفاذاً لمبادرة ( حسن الوفادة ) التي أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير تركي بن طلال آل سعود -حفظه الله- صيف هذا العام فعلت جوازات منطقة عسير هذه المبادرة من خلال فريق ( حياكم ) بجوازات مطار ابها حيث قام الفريق مساء هذا اليوم باستقبال القادمين من الزوار والسائحين للمنطقة عبر الرحلات الدولية بجوازات مطار ابها بالترحاب وتقديم الهدايا والورود بما بعكس الصورة الإيجابية عن هذا الوطن المعطاء بشكل عام وعن منطقة عسير بشكل خاص .

وبين مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد الحسين ان ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة حفظه الله بتفعيل هذه المبادرة التي تحمل عبارة ( مرحباً ألف في عسير ) وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها وتجسيد هذه المبادرة في نُبل الأخلاق وحسن الاستقبال وبشاشة الوجه وطلاقة المحيا وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع إنطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على إكرام الضيف وإحسان وفادته مضيفاً انه تم تركيب شعار المبادره على كونترات الجوازات وكذلك الصالات والمركبات وواجهات مباني الجوازات في كافه الفروع .