احدث الأخبار

ما هو الصاروخ “المجنح” الذي ضرب به مطار أبها؟ 
أبرز المواد
 أمانة منطقة الجوف تغلق مستودع مخالف
منطقة الجوف
 الحكومة اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 “النقل العام” تحصد جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي يضاف للسجل الإجرامي للمليشيات الحوثية
أبرز المواد
 5 غواصات قادرة على قتل مليارات البشر في دقائق
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي مخدرات في المدينة
منطقة المدينة المنورة
 جوازات عسير تفعّل مبادرة حسن الوفادة بفريق حياكم بجوازات مطار أبها
منطقة عسير
 الإمارات وألمانيا تدعوان إيران للقيام بدور إيجابي وعدم التدخل في شؤون الدول
أبرز المواد
 عامر السلهام يُجهز ملفه الإنتخابي للترشح لـ رئاسة النصر
أبرز المواد
 محافظ الوجه يستقبل مدير شعبة إدارة السجون بالمحافظة
منطقة تبوك
 إعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة تبوك
منطقة تبوك
ما هو الصاروخ “المجنح” الذي ضرب به مطار أبها؟ 

ما هو الصاروخ “المجنح” الذي ضرب به مطار أبها؟ 

أبرز المواد
أمانة منطقة الجوف تغلق مستودع مخالف

أمانة منطقة الجوف تغلق مستودع مخالف

منطقة الجوف
الحكومة اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

الحكومة اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

أبرز المواد
“النقل العام” تحصد جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP

“النقل العام” تحصد جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP

أبرز المواد

ما هو الصاروخ “المجنح” الذي ضرب به مطار أبها؟ 

ما هو الصاروخ “المجنح” الذي ضرب به مطار أبها؟ 
http://almnatiq.net/?p=739985
المناطق - الرياض

أثار إعلان الحوثيين استخدام صاروخ من طراز كروز مجنح، لضرب مطار أبها الدولي جنوب السعودية، تساؤلات بشأن طراز الصاروخ ومداه وقدرته التدميرية.

وبالعودة إلى أنواع الصواريخ التي أطلقها الحوثي، خلال السنوات الماضية وخاصة من طراز كروز، يظهر أن الصاروخ المستخدم هو من نوع “كي أتش 55″، والذي سبق أن أطلقه على مناطق سكنية في المملكة.

وعلى ما يبدو فإن الحوثيين يمتلكون النسخة المعدلة من الصاروخ، الذي بدأ إنتاجه في الاتحاد السوفييتي عام 1984، وامتلكته إيران لاحقا وصنعت عددا منه وأطلقت عليه اسم سومار.

وحصلت إيران على 12 صاروخا من هذا الطراز عام 2001، من أوكرانيا، وهو صاروخ مجنح له قدرة على حمل رأس نووي، ورأس متفجر بوزن 410 كيلوغرامات.

وتبلغ سرعة الصاروخ 8/10 من سرعة الصوت، ومداه يصل إلى قرابة 2500 كلم.

ويطلق هذا الصاروخ من الجو بحسب النسخة الروسية، لكن يمكن تحويله للإطلاق من قاعدة برية، ويمتلك جهاز توجيه وملاحة، ولديه دقة أكثر في إصابة الهدف من النسخ السابقة له.

ومن الصعب التصدي لهذا النوع من الصواريخ، مقارنة بالبالسيتية الأخرى، بسبب تحليقه على مستويات منخفضة، ربما لا تلتقطها أنظمة الرادار، ما يربك أنظمة الدفاع الصاروخية

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

الحكومة اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي
“النقل العام” تحصد جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP

“النقل العام” تحصد جائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP
رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي يضاف للسجل الإجرامي للمليشيات الحوثية

رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي يضاف للسجل الإجرامي للمليشيات الحوثية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*