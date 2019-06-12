إنقاذ 3 أشخاص تعطلت سيارتهم في صحراء النفود

المناطق - عبدالله السعيدي

تمكنت نقطة أمن سامود التابعة لشرطة محافظة حفرالباطن من العثور على ثلاثة أشخاص تعطلت سيارتهم في صحراء النفود بمسافة اربعين كيلو غرب هجرة ام عشر بعد ورود بلاغ تمام الساعه الثانيه ظهراً مساء يوم السبت الماضي من غرفة عمليات الدفاع المدني بحفر الباطن يفيدبتعطل ثلاث اشخاص

وبتوجيه من مدير شرطة محافظة حفرالباطن

العقيد / فايز بن معجب الشهراني تم الانتقال بشكل عاجل للبحث عنهم وتكثيف الجهود وبفضل من الله ثم جهود رجال الامن تم العثور عليهم وهم بحاله جيده ولله الحمد

